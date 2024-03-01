ЗАО «AzerGold» провело интерактивное мероприятие, посвященное Всемирному дню гражданской обороны

1 марта 2024 года на Човдарском Интегрированном Участке по Переработке (ЧИРУП) Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» состоялось просветительское мероприятие на тему «Инновационные технологии в сфере гражданской обороны», посвященное 1 Марта – Всемирному дню гражданской обороны.

Мероприятие, целью проведения которого является просвещения в области планирования, своевременного и качественного принятия мер гражданской обороны, было организовано в интерактивном формате и состояло из теоретической и практической частей.

В первой части мероприятия, организованной по видеосвязи, приняли участие председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов, представители Исполнительной власти Дашкесанского района, Гянджинского регионального центра МЧС, Гянджинского регионального управления Государственного пожарного надзора Государственной службы пожарного надзора, Дашкесанского районного отдела пожарной охраны Государственной противопожарной службы, Дашкесанского отделения Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, местных исполнительных органов и муниципалитетов.

Выступивший на мероприятии председатель Правления З.Ибрагимов отметил, что ЗАО «AzerGold» успешно продолжает свою деятельность в соответствии с экономической политикой, проводимой нашим государством под руководством Президента Ильхама Алиева, в направлении устойчивого и динамичного развития горнодобывающей промышленности и прогресса ненефтегазового сектора в целом. Также Акционерное Общество, исходя из соответствующих рекомендаций и поручений руководства страны в связи со здравоохранением, безопасностью труда и охраной окружающей среды, требований местного и международного законодательств, международных конвенций, членом которых является Азербайджан, осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами и принципами, касающимися здравоохранения, безопасности труда и охраны окружающей среды. З.Ибрагимов охарактеризовал упоминание в этой связи главой государства ЗАО «AzerGold» среди образцовых компаний, действующих в Азербайджане, как самую высокую оценку деятельности Акционерного Общества. Председатель Правления довел до внимания, что ведется постоянная работает над тем, чтобы оправдать оказанное руководством страны доверие, а также что Акционерное Общество в полной мере осознает свою ответственность.

По словам З.Ибрагимова, ЗАО, формируя свою внутреннюю политику в области охраны окружающей среды, здоровья, труда, социального воздействия и ответственности, а также в других направлениях, продолжает последовательные и системные меры, уделяя особое внимание развитию цифровых решений и инновационных экосистем в горнодобывающей промышленности. Отметив, что для Акционерного Общества большое значение также имеет организация деятельности по гражданской обороне, председатель Правления подчеркнул, что в результате системной работы, проведенной в указанной сфере за прошедшие периоды, обеспечено продолжение производственной деятельности в полном объеме без травм, на сегодняшний день общее количество рабочих часов без происшествий в ЗАО и дочерних компаниях превысило 5,8 млн. часов. З.Ибрагимов также сказал, что регулярная организация интерактивных мероприятий в сфере гражданской обороны имеет важное значение с точки зрения дальнейшего повышения уровня осведомленности сотрудников на рабочих местах, закрепления имеющихся знаний путем повторных практических занятий, а также снижения рисков в сфере гражданской обороны.

Во второй части мероприятия были продемонстрированы средства гражданской обороны, противопожарной защиты и другие технические средства безопасности, используемые для обеспечения безопасности персонала на ЧИРУП, а в рамках учебно-тренировочного сбора – состоялся тренинг по правилам технической безопасности в области проведения пожарных и аварийно-спасательных работ, организована симуляция процесса тушения пожара и эвакуации.

Представители соответствующих структур и организаций, участвовавших в мероприятии, положительно оценили меры, принимаемые Акционерным Обществом по обеспечению сотрудников безопасными условиями труда, защите от чрезвычайных ситуаций с учетом построения работы в сфере гражданской обороны на уровне современных требований.