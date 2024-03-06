Банк АВВ стал победителем в десяти из десяти номинаций

БАКУ /Trend/ – Банк ABB удостоен 10 наград Ассоциации Банков Азербайджана (АБА) за свою деятельность в 2023 году.

Банк стал лауреатом премии АБА в следующих номинациях: «Корпоративная социальная ответственность», «Сторонник финансовой грамотности», «Сторонник образования», «Представитель банка, выступавший с исследованиями и статьями в сфере банковского дела и финансов», «Член АБА, отличающийся действиями в области продвижения безналичных расчетов», «Член АБА, проводивший мероприятия, связанные с повышением финансовой доступности малого и среднего бизнеса», «Внедрение инновационных проектов в сфере цифровых платежей», «Образовательные проекты по безопасности цифровых платежей», «Проекты по устойчивому банковскому делу (ESG)», «Участие в программе самозанятости».

Отметим, что Банк ABB был единственным в номинациях «Представитель банка, выступавший с исследованиями и статьями в сфере банковского дела и финансов», а также «Член AБA, отличающийся действиями в области продвижения безналичных расчетов».

В рамках программы социальной ответственности Банк ABB продолжил реализацию проектов по поддержке спорта, охране окружающей среды, образованию и инновациям. Для повышения финансовой грамотности населения были реализованы образовательные проекты. Сотрудники Банка ABB регулярно публикуют образовательные статьи по применению технологий обработки данных, в частности в финансовом секторе.

В 2023 году универсальная финансовая группа Банка ABB сделала свои инвестиционные и страховые продукты доступными для всех через “ABB-mobile”. Проект Банка «Faydalı кешбэк», позволяющий превратить любую карту Банка ABB в карту с кешбэком, способствовал стимулированию безналичных расчетов в стране и формированию цифрового клиентского опыта.

В прошлом году Банк ABB усилил поддержку реального сектора экономики, что создало новые возможности для малого и среднего бизнеса. Банк ABB также активно участвует в проектах по повышению осведомленности о безопасности цифровых платежей и программах самозанятости. В прошлом году Банк также представил Отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с международными стандартами.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.