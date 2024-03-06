Ассоциация по развитию женского предпринимательства в Азербайджане о поддержке женщин-предпринимателей в регионах (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день стартовым капиталом в регионах Азербайджана Ассоциацией по развитию женского предпринимательства (AQSİA) обеспечены 700 женщин-предпринимателей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала председатель AQSİA Сакина Бабаева в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Женская солидарность и инновационное будущее ради зеленого мира", посвященного развитию женского предпринимательства.

"На сегодняшний день AQSİA организовала до 2 000 мероприятий и 150 ремесленных выставок. Кроме того, ассоциацией подписано 40 меморандумов, реализовано 15 международных и 10 местных грантовых проектов, проведено более 330 семинаров, а 700 женщин-предпринимателей в регионах Азербайджана обеспечены стартовым капиталом", - подчеркнула она.

Отметим, что только в 2023 году в Азербайджане было трудоустроено 44,5 тысячи женщин.

Согласно данным Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, по состоянию на конец 2023 года, в Азербайджане насчитывается 269 320 женщин-предпринимателей.

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