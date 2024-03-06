Чешско-Моравская ассоциация деловых женщин приглашает AQSİA присоединиться в свои ряды (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Чешско-Моравская ассоциация деловых женщин приглашает Ассоциацию по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA) присоединиться в свои ряды.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала президент Чешско-Моравской ассоциации деловых женщин и менеджеров, вице-президент Femmes Chefs D'Enterprises Mondiales Катерина Харинг в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Женская солидарность и инновационное будущее ради зеленого мира", посвященного развитию женского предпринимательства.

"Выражаю надежду на присоединение Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане к рядам членов нашей ассоциации. Это подчеркнет важность сотрудничества и обмена опытом между женщинами-предпринимателями на международном уровне, а также акцентирует внимание на важности инноваций и экологически устойчивого развития в современном мире", - подчеркнула она.

Отметим, что Чешско-Моравская ассоциация деловых женщин и менеджеров (ČMAPM) - это неполитическая волонтерская организация, основанная в 1995 году и действующая во всех регионах Чешской Республики. Ассоциация объединяет женщин, которые помогают другим предпринимателям, руководителям и менеджерам найти работу, совмещая ее не только с семейной жизнью, но и с личным развитием. Будучи единственной ассоциацией такого рода в Чешской Республике, ČMAPM является членом Международной ассоциации деловых женщин и менеджеров FCEM.

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