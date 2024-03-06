В Ходжавенде начала свою деятельность первая женщина-предприниматель - AQSİA (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время первая женщина-предприниматель, которая является членом Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA), начала свою деятельность в Ходжавенде.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказала председатель AQSİA Сакина Бабаев в кулуарах проходящего в Баку мероприятия на тему "Женская солидарность и инновационное будущее ради зеленого мира", посвященного развитию женского предпринимательства.

"В настоящее время первая женщина-предприниматель, которая является членом ассоциации, начала свою деятельность в Ходжавенде. В целом уже пять предпринимателей в сфере туризма и общественного питания приступили к деятельности в Ходжавенде", - подчеркнула она.

Отметим, что на сегодняшний день AQSİA организовала до 2 000 мероприятий и 150 ремесленных выставок. Кроме того, ассоциацией подписано 40 меморандумов, реализовано 15 международных и 10 местных грантовых проектов, проведено более 330 семинаров, а 700 женщин-предпринимателей в регионах Азербайджана обеспечены стартовым капиталом.

Согласно данным Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, по состоянию на конец 2023 года, в Азербайджане насчитывается 269 320 женщин-предпринимателей.

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