Количество "бланков разрешений" на грузоперевозки автотранспортом между Азербайджаном и Казахстаном возросло

БАКУ /Trend/ - За последние 3 года количество "бланков разрешений" на международные грузоперевозки автомобильным транспортом между Азербайджаном и Казахстаном увеличилось в пять раз.

Как сообщает Trend, на очередном заседании Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам между двумя странами 6 марта была согласована выдача дополнительных "бланков разрешений" для обеспечения непрерывности перевозок в 2023 году и предварительная квота на "бланки разрешений" между странами на 2024 год.

В ходе заседания были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются стороны в сфере международных перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и Казахстаном, и пути их решения. Также достигнута договоренность о проведении организационной работы по перевозке транзитных грузов из Китая перевозчиками обеих стран для обеспечения устойчивого развития Среднего коридора.

На заседании было отмечено, что общий объем перевозок между Азербайджаном и Казахстаном, а также активность перевозчиков двух стран в перевозках по региону грузов возросли.

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