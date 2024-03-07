В 2023 году в соответствии с мандатом Комиссии по бизнес-среде в Азербайджане созданы 5 новых рабочих групп (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году в соответствии с мандатом Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам по инициативе профильных государственных учреждений созданы 5 новых рабочих групп и 2 новые координационные группы по приоритетным направлениям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Вюсал Шихалиев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В 2023 году в соответствии с мандатом Комиссии по инициативе профильных государственных учреждений созданы 5 новых рабочих групп и 2 новые координационные группы по приоритетным направлениям. В целом в рамках Комиссии действуют 25 рабочих групп, 2 координационные группы и 4 подгруппы по конкретным направлениям (экологический транспорт, научный потенциал, приграничная торговля и экологическое, социальное и корпоративное управление), а общее количество членов рабочих групп комиссии составляет более чем 660", - подчеркнул он.

Отметим, что Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам была создана Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года. Целью создания комиссии является создание бизнес-среды, обеспечивающей оптимальную рентабельность предпринимательской деятельности и основанной на принципах конкуренции, повышение инвестиционной привлекательности страны, совершенствование законодательства и администрирования в целях дальнейшего улучшения положения Азербайджана в международных рейтингах, а также реализации других необходимых мер в этом направлении.

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