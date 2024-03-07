Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана назвала приоритеты на 2024 год (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На 2024 год комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам одним из приоритетов ставит более широкое вовлечение и активное участие частного сектора и заинтересованных сторон в инициативах по реформированию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Вюсал Шихалиев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды"

"На 2024 год комиссия ставит следующие приоритеты: более широкое вовлечение и активное участие частного сектора и заинтересованных сторон в инициативах по реформированию; повышение уровня использования инновационных платформ комиссии ("Платформа цифрового управления", "Платформа цифрового календаря и электронного участия", "Онлайн-приложение"); усиление роли представителей частного сектора, представленных в рабочих группах; повышение функциональных возможностей системы бенчмаркинга и уровня использования в аналитическом процессе", - подчеркнул он.

Отметим, что Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам была создана Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года. Целью создания комиссии является создание бизнес-среды, обеспечивающей оптимальную рентабельность предпринимательской деятельности и основанной на принципах конкуренции, повышение инвестиционной привлекательности страны, совершенствование законодательства и администрирования в целях дальнейшего улучшения положения. Азербайджана в международных рейтингах, а также реализации других необходимых мер в этом направлении.

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