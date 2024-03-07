В 2023 году в Азербайджане было реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом "Business Ready" Всемирного банка (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом Всемирного банка "Business Ready".

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

"В прошлом году реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом Всемирного банка "Business Ready" (всего 472 мероприятия), а также 14 планов действий и дорожных карт по другим важным направлениям" , - подчеркнул он.

Отметим, что "Business Ready" (B-READY) - это новый флагманский отчет Всемирного банка, в котором оцениваются условия ведения бизнеса и инвестиционный климат в большинстве стран мира. В отчете оценивается нормативно-правовая база и государственные услуги, направленные на компании, а также эффективность сочетания нормативно-правовой базы и государственных услуг на практике. Благодаря данным, сопоставимым между странами и во времени, B-READY предоставляет практические данные для продвижения реформ, направленных на укрепление частного сектора. Ожидается, что первый отчет B-READY будет представлен в сентябре 2024 года.

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