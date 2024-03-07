ЦАЭРК стремится поддержать в Азербайджане "зеленую" трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями - Вюсал Гасымлы (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) стремится поддержать в Азербайджане "зеленую" и цифровую трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями через портал "аzranking.az".

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор ЦАЭРК Вюсал Гасымлы.

"ЦАЭРК стремится поддержать "зеленую" и цифровую трансформацию в соответствии с мировыми тенденциями через портал "аzranking.az", который является платформой цифрового управления экономическими реформами, и в то же время стимулировать устойчивое экономическое развитие" , - подчеркнул он.

Отметим, что портал "аzranking.az" является электронной управляющей платформой "Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам". Портал, являющийся Диалоговой площадкой "Государство-Бизнес", координирует деятельность рабочих групп Комиссии, организует встречи и встречи, а также осуществляет обмен внутренней информацией и соответствующими документами.

Напомним, что Комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам была создана Указом Президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года. Целью создания комиссии является создание бизнес-среды, обеспечивающей оптимальную рентабельность предпринимательской деятельности и основанной на принципах конкуренции, повышение инвестиционной привлекательности страны, совершенствование законодательства и администрирования в целях дальнейшего улучшения положения Азербайджана в международных рейтингах, а также реализации других необходимых мер в этом направлении.

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