ЦБ Азербайджана предпринимает меры для стимулирования "зеленого" финансирования (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Совет директоров Центрального банка Азербайджана утвердил "Дорожную карту по устойчивым финансам на 2022-2026 годы" и "Банковский стандарт корпоративного кредитования", направленные на стимулирование "зеленого" финансирования и усиление участия банка в регулировании энергоэффективных инициатив.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы в сфере улучшения бизнес-среды".

"Совет директоров Центрального банка 15 февраля рассмотрел "Дорожную карту по устойчивым финансам на 2022-2026 годы" и утвердил меры. В целях эффективного проведения и координации реализации мер, предусмотренных "Дорожной картой", сформирована экспертная группа, в которую входят представители Центрального банка и других учреждений, а также представители отраслевых ассоциаций и финансовых институтов. По решению Совета директоров Центрального банка от 28 февраля 2023 года был утвержден "Банковский стандарт корпоративного кредитования", вносящий изменения и дополнения в ряд стандартов банка, связанных с кредитованием в связи с "зеленым" финансированием", - отметил Оруджев.

По его словам, юридические рамки "зеленых" инициатив были определены, что позволяет Центральному банку более активно участвовать в регулировании и контроле над внедрением ряда инициатив.

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