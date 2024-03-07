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В Азербайджане названо количество заявок на строительство, поданных через электронный портал (дополнено)

Экономика Материалы 7 марта 2024 17:55 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:32)

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года через электронный портал в сфере строительства поступили 1 284 заявки в связи с разрешением на строительство и эксплуатацию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намиг Гумматов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы в сфере улучшения бизнес-среды".

"В прошлом году посредством электронного портала (e-tikinti.gov.az) разрешены строительство и эксплуатация 102 объектов. За январь-февраль текущего года через портал поступило 1 284 заявки. Портал e-tikinti.gov.az функционален. Основным преимуществом сайта является то, что получение документов и процесс оформления осуществляются автоматически в сроки, предусмотренные законодательством. Кроме того, нет необходимости подавать документы на бумажных носителях, в результате чего сокращаются время и затраты. Еще одним преимуществом строительного портала является то, что заключение и технические условия, необходимые в процессе получения разрешения на строительство, осуществляются без участия заказчика", - сказал он.

Отметим, что через портал можно осуществлять информирование по вопросам строительства объектов (индивидуальных жилых домов), на строительство которых применяются разрешения, и по эксплуатации объектов строительства, требующих разрешения на строительство, а также подавать заявки на утверждение градостроительного обоснования и информационное производство по утверждению градостроительного обоснования.

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