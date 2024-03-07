90% кредитов, выдаваемых бизнесу в Карабахе, будут гарантированы государством - Закир Нуриев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 90 процентов кредитов, выдаваемых бизнесу в Карабахе, будут гарантированы государством.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"Минэкономики приняло решение предоставить государственную гарантию в 90% по рискам по кредитам, которые будут выдаваться предпринимателям в Карабахе через Фонд развития предпринимательства. Теперь можно с уверенностью сказать, что экономические правила, сформированные в Карабахской экономической зоне, будут эффективно применяться как в финансовом секторе, так и во всех других сферах", - подчеркнул он.

Нуриев также отметил, что применение экономических правил будет приемлемым для банковского сектора

Отметим, что ABA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная цель ABA - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами ABA являются 23 банка и 6 небанковских организаций.

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