В 2024 году будут подписаны соглашения об открытии кредитных линий азербайджанским банкам - Закир Нуриев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В этом году будут подписаны соглашения об открытии кредитных линий азербайджанским банкам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

Он напомнил, что в течение 2023 года международные финансовые институты подписали ряд соглашений об открытии масштабных кредитных линий азербайджанским банкам.

"В 2024 году будут подписаны соглашения об открытии кредитных линий азербайджанским банкам. В ближайшие месяцы мы станем свидетелями подписания этих контрактов. Кроме того, мы совместно с Центральным банком и министерством экономики начали проект финансирования социально-экономического развития", - подчеркнул Нуриев.

Отметим, что AБA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная ее цель - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами AБA являются 23 банка и 6 небанковских организаций.

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