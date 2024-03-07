В Азербайджане в текущем году пройдет "Национальный форум конкуренции" (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:49)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в текущем году пройдет "Национальный форум конкуренции".
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Джафар Бабаев в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".
"В ходе данного форума выступит ряд экспертов, которые выскажут свои мнения касательно Кодекса конкуренции", - подчеркнул он.
Отметим, что закон "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим" был подписан главой государства 23 января 2024 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!