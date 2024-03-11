В Азербайджане названы планы по развитию образовательной программы technest

БАКУ /Trend/ - Одной из целей агентства является доведение числа выпускников образовательной программы technest до 5 000 учеников.



Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала руководитель отдела развития цифровых навыков Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Фатима Алекберова в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности агентства за 2023 год и целям на 2024 год.

Она отметила, что в течении 2023 года 1864 учеников приступили к изучению образовательной программы technest.

"Выпускниками образовательной программы стали более 3000 учеников, из которых 91 процент обеспечен работой. Говоря про планы на текущий год, агентство ставит цель довести число выпускников до 5 тысяч, заключить два международных партнерства, а также создать новые образовательные программы по направлениям "Full Stack веб-программирование" и "Кибербезопасность"", - подчеркнула она.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

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