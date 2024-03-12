AccessBank планирует открыть еще ряд филиалов в регионах Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - AccessBank объявил о своих планах на текущий год по расширению сети филиалов, особое внимание будет уделено региональным центрам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам член правления, исполнительный директор по корпоративному, МСБ и розничному банкингу AccessBank Илькин Гулиев в кулуарах открытия первого кобрендингового филиала.

По его словам, в рамках стратегии поддержки бизнес-среды на всей территории страны, банк нацеливается на углубление присутствия в регионах, где банковские услуги либо ограничены, либо предоставляются в недостаточном объеме.

"Наша основная цель – это поддержка и развитие бизнес-среды по всей стране, с особым акцентом на регионы. В текущем году банк планирует открытие минимум двух новых филиалов, выбор местоположения которых будет основан на тщательном анализе рыночных потребностей и текущей доступности банковских услуг в различных регионах", – подчеркнул он.

Отметим, что ЗАО "AccessBank" предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным банком Азербайджанской Республики.

Миссия AccessBank заключается в содействии устойчивому развитию Азербайджана путем предоставления доступных финансовых услуг и решений для домашних хозяйств и предприятий микро, малого и среднего бизнеса с использованием передового международного опыта банковской деятельности.

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