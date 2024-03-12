AccessBank о ключевых компонентах новых кредитов от ЕБРР (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - AccessBank находится в процессе подписания с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по открытию новых кредитных линий, которые будут состоять из трех ключевых компонентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель правления AccessBank Давид Циклаури в кулуарах открытия первого кобрендингового филиала.

"Первый элемент – это основная кредитная линия, направленная на поддержку микро, малых и средних предприятий (ММСП), уже традиционно финансируемых AccessBank. Второй – risk-sharing facility, совместная программа с ЕБРР для финансирования крупных проектов, что расширяет возможности банка по поддержке масштабных инициатив. Третий компонент – trade finance, предназначенный для развития внешнеторгового финансирования", – подчеркнул он.

По его словам, особое внимание уделяется продуктам, ориентированным на экологические, социальные и управленческие (ESG) стандарты, подчеркивая роль банка в продвижении принципов устойчивого развития в деловой среде.

"Мы стремимся не только к расширению спектра наших услуг, но и к внедрению принципов устойчивого развития в основу кредитования, особенно в секторе ММСП", – упомянул он.

Отметим, что 2024 год в Азербайджане объявлен "Годом во имя зеленого мира" и AccessBank принимает активное участие в этой инициативе, выразив намерение финансировать проекты, направленные на развитие "зеленой" экономики в стране.

"Мы видим большой потенциал в "зеленой" экономике и готовы вкладываться в проекты, которые будут способствовать экологическому благополучию и устойчивому развитию Азербайджана", – добавил Циклаури.

Отметим, что ЗАО "AccessBank" предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики.

Миссия AccessBank заключается в содействии устойчивому развитию Азербайджана путем предоставления доступных финансовых услуг и решений для домашних хозяйств и предприятий микро, малого и среднего бизнеса с использованием передового международного опыта банковской деятельности.

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