Председательство Азербайджана в COP29 должно стать мостом между глобальными Севером и Югом - Мухтар Бабаев в статье для The Guardian

БАКУ /Trend/ - На страницах британской газеты The Guardian опубликована авторская статья президента 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтара Бабаева, сообщает Trend.

"2023 год ознаменовался как глобальным ростом производства электроэнергии из угля, так и ростом использования электромобилей. Возросший спрос на электроэнергию и разрушающие энергетический рынок конфликты в Европе и на Ближнем Востоке сыграли свою роль. Но это суровое напоминание о том, что выполнение обязательств по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса по Цельсию требует совместного изменения потребления, а также производства экологически чистой энергии", - говорится в статье.

По его словам, шаг к этому может быть сделан именно на COP29 в Азербайджане.

"Необходимо создать механизм перехода от одного соглашения COP к следующему. Это началось в прошлом месяце с запуска работы "Тройки председателей COP", гарантирующей, что Азербайджан станет связующим звеном в принятии решений и их реализации от руководства 28-м саммитом в ОАЭ до 30-го в Бразилии в следующем году. Также важно, чтобы был создан мост между промышленно развитой и развивающейся частями мира. Возросшее в прошлом году использование ископаемого топлива развитыми странами приводит к увеличению добычи углеводородов в развивающихся странах. Это делает передачу "зеленых" технологий и финансирование, обещанное для этого, но еще не полученное, еще более актуальными. Это означает, что председательство Азербайджана в COP должно, прежде всего, стать мостом, который соединит расходящиеся устремления глобального Севера и глобального Юга", - отметил Мухтар Бабаев.

Как подчеркнул президент COP29, чтобы сократить выбросы в энергетической отрасли, Азербайджан присоединился к "Глобальному обязательству по метану". "В прошлом месяце начались фундаментальные работы над тем, что станет частью одной из крупнейших в мире установок солнечных батарей, построенной на территории, очищенной от наземных мин. Этот проект, в свою очередь, является частью амбициозного постконфликтного восстановления. Дальнейшее развитие солнечной и гидроэнергетики, а также использование морских ветровых электростанций мощностью 157 ГВт переведут экономику от экспорта нефти и газа к производству электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и экспортируемой нашим соседям и Евросоюзу через планируемый Каспийско-Черноморский "зеленый" энергетический коридор. Азербайджан располагает финансовыми ресурсами для осуществления этого перехода. Тем не менее международные инвестиции также играют существенную роль в этой трансформации. Успех в других странах мира будет еще больше зависеть от внешнего финансирования борьбы с изменением климата. Обещания действовать сообща, данные в Дубае многосторонними институтами, правительствами и частным сектором, должны быть выполнены", - говорится в статье.

Мухтар Бабаев отметил, что за последние два года Европа, в том числе при помощи Азербайджана, диверсифицировала источники поставок природного газа и показала, насколько быстро при наличии политической воли может быть осуществлен энергетический переход. "Это показывает то, как важно для Азербайджана, да и для любой другой страны, которая приняла бы COP29, стать мостом между развитой и развивающейся частями мира. Если эти доверительные отношения не будут восстановлены, существует опасность сокращения, а не ускорения усилий по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса по Цельсию. Доверие может быть восстановлено путем установления новой цели финансирования борьбы с изменением климата, которая затем будет подтверждена на следующих двух COP и далее с помощью механизма "тройки". Это должно отражать масштаб и срочность климатической проблемы и, что не менее важно, быстро высвободить эти средства для стран, которые больше всего в них нуждаются. Для тех, кто сомневается в том, что это достижимо с помощью мер по доверию, следует обратить внимание на один факт, связанный с председательством Азербайджана. В декабре Азербайджан и Армения предприняли ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. В качестве жеста доброй воли Азербайджан поддержал кандидатуру Армении в члены Бюро COP Восточноевропейской группы, в то время как Армения сняла свою кандидатуру на проведение COP, чтобы поддержать заявку Азербайджана", - отмечается в статье.