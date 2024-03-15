Президент SOCAR встретился с представителями Всемирного экономического форума (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 марта 2024 года президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с Эспеном Мехлумом, руководителем по вопросам исследований энергетического перехода и региональной акселерации Всемирного экономического форума, и Рене Ван Хойсден, руководителем по вопросам нефтяной и газовой промышленности.

Как сообщает Trend, в рамках встречи представители Всемирного экономического форума были проинформированы о трансформации SOCAR из нефтегазовой компании в международную энергетическую компанию и о других стратегических целях, определенных в Корпоративной стратегии до 2035 года. Было отмечено, что энергетический переход определен в качестве одного из приоритетных направлений развития компании, подчеркнута важность документов, подписанных между SOCAR и международными компаниями-партнерами, и совместных шагов, предпринимаемых в этой области.

В ходе беседы было отмечено, что COP29, которую примет Азербайджан, внесет важный вклад в шаги по борьбе с изменением климата.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества между SOCAR и Всемирным экономическим форумом, обменялись мнениями по вопросам цифровизации, декарбонизации, сокращения выбросов метана, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.