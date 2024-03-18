Азербайджан и Ирак обсудили возможности для реализации экономического потенциала (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Ирак обсудили возможности для реализации экономического потенциала.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках визита в Ирак мы вместе с коллегами имели честь быть принятыми президентом Ирака Абдуллатифом Джамалем Рашидом. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются в направлениях, намеченных главами государств. Также были рассмотрены возможности для реализации имеющегося экономического потенциала", - говорится в публикации.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Ирак товаров на сумму 1,055 миллиона долларов США, а импортировал товаров на сумму свыше 12,3 тысяч долларов.

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