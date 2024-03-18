Президент Ирака принял азербайджанскую делегацию (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Ирак обсудили возможности реализации экономического потенциала, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамаль Рашид принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Ираке Насира Мамедова. На приеме подчеркнуто расширение связей между Азербайджаном и Ираком в рамках определенных главами государств направлений.

Отмечается, что стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-иракского партнерства, рассмотрены возможности реализации экономического потенциала.

Подчеркивается, что существуют перспективы для более эффективного сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, ненефтегазовой, туристической и других сферах. Было также отмечено, что обсужденные в ходе визита азербайджанской делегации вопросы внесут значимый вклад в развитие эффективного двустороннего сотрудничества.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана в январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Ирак товаров на сумму 1,055 миллиона долларов США, а импортировал товаров на сумму свыше 12,3 тысяч долларов.

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