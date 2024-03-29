Назван профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2023 году (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В 2023 году профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 8,3 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, данный показатель на 64,7 процента меньше показателя 2022 года, что связано с более низкими ценами на нефть и газ в 2023 году.

"Согласно результатам прошлого года профицит текущих операций составил 8,3 миллиарда долларов США, что составляет 11,5 процента ВВП. Профицит по нефтегазовому сектору составил 17,091 миллиарда долларов (сокращение на 40,4 процента), по ненефтегазовому сектору дефицит составил 8,762 миллиарда (рост на 68,9 процента)", - подчеркнул он.

Отметим, что Центральный банк прогнозирует профицит счета текущих операций по итогам 2024 года в размере 7-8 миллиарда долларов США.

Напомним, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные 23,478 миллиарда (рост в 2,8 раза по сравнению с показателем 2021 года), или 23,5 процента ВВП на фоне высоких цен на нефть и газ.

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