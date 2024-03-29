Стал известен объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента)

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,857 миллиарда долларов, Турция - 1,302 миллиарда долларов, Кипр - 791,594 миллиона долларов, Россия - 617,339 миллиона долларов и Иран - 395,983 миллиона долларов", - отметил он.

По его словам, при этом в первом квартале объем ПИИ в экономику Азербайджана составил 1,501 миллиарда долларов, во втором - 1,478 миллиарда долларов, в третьем - 1,392 миллиарда долларов, в четвертом - 2,285 миллиарда долларов.

"В ненефтегазовый сектор объем прямых иностранных инвестиций составил два миллиарда долларов (рост на 11,1 процента), удельный вес – 30,1 процента", - добавил он.

Насиров добавил, что топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан замыкают ОАЭ - 318,967 миллиона долларов, Япония - 277,273 миллиона долларов, Венгрия - 197,452 миллиона долларов, Нидерланды - 188,178 миллиона долларов и США - 171,908 миллиона долларов.

Напомним, что ПИИ в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 30,9 процента - до 6,27 миллиарда долларов.

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