В ЦБА назвали объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана составил 3,1 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Азербайджан инвестировал в экономику других стран 3,1 миллиарда долларов, из которых чистые инвестиции составили 1,875 миллиарда долларов. В тройку стран-лидеров по объему ПИИ из Азербайджана входят Турция - 1,8 миллиарда долларов, США - 311 миллионов долларов и Великобритания - 157 миллионов долларов", - отметил он.

Отметим, что в 2023 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента). В первом квартале объем ПИИ в экономику Азербайджана составил 1,501 миллиарда долларов, во втором - 1,478 миллиарда долларов, в третьем - 1,392 миллиарда долларов, в четвертом - 2,285 миллиарда долларов.

В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,857 миллиарда долларов, Турция - 1,302 миллиарда долларов, Кипр - 791,594 миллиона долларов, Россия - 617,339 миллиона долларов и Иран - 395,983 миллиона долларов.

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