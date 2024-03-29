В ЦБ Азербайджана назвали данные по репатриации капитала (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем репатриации капитала из Азербайджана составил 6,663 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Объем репатриации капитала (из Азербайджана) в 2023 году составил 6,663 миллиарда долларов. В основном формируется за счет разницы между репатриацией капитала в виде сырой нефти и природного газа, приходящейся на долю международных нефтегазовых консорциумов", - подчеркнул он.

Напомним, что по итогам 2022 года объем репатриации капитала из Азербайджана составил 11,168 миллиарда долларов США.

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