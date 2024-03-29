ЦБ Азербайджана назвал объем операций с зарубежными странами по вторичным доходам (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем операций Азербайджана с зарубежными странами по реинвестированным (вторичным) доходам составил 2,5 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Поступления составили 1,8 миллиарда долларов, а выплаты - 0,7 миллиарда долларов. В балансе вторичных доходов около 93,4 процента пришлись на денежные переводы физических лиц из-за рубежа, 5,7 процента – стоимость ввезенных в страну гуманитарных товаров, 0,9 процента - на долю прочих поступлений", - подчеркнул он.

Сообщается, что денежные переводы в Азербайджан сократились на 54,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,7 миллиарда долларов.

Денежные трансферы из Азербайджана за рубеж в отчетном периоде сократились на 17,2 процента - до 0,6 миллиарда долларов.

Отметим, что в целом сальдо операций по вторичным доходам составило 1,1 миллиарда долларов, оставшись положительным.

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