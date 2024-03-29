ЦБ назвал топ-5 стран по объему денежных переводов в Азербайджан (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По итогам 2023 года объем денежных переводов в Азербайджан из-за рубежа составил 1,665 миллиарда доллара США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, объем денежных переводов в Азербайджан в отчетный период сократился на 54,3 процента по сравнению с показателем 2022 года.

"По итогам 2023 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 1,047 миллиарда долларов СЩА, Турция - 164 миллиона долларов, США - 73,8 миллионов долларов, Грузия - 37,5 миллиона долларов, Великобритания - 33,2 миллиона долларов", - отметил он.

Напомним, что объем денежных переводов в Азербайджан в 2022 году увеличился в 3,2 раза - до 3,6 миллиарда долларов. Объем переводов из страны увеличился на 0,5 процента - до 0,7 миллиарда долларов.

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