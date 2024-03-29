Азербайджан и ПРООН обсудили возможности для партнерства в рамках COP29 (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:24)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности партнерства в рамках COP29 между Азербайджаном и ПРООН (Программа развития ООН) сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, обсуждения прошли в рамках встречи министра экономики Михаила Джаббарова с и.о. резидента-представителя ПРООН Александрой Роккасальво.

В ходе встречи министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее учреждениями.

Была предоставлена информация о трендах развития экономики Азербайджана и достигнутых результатах, работе в рамках достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) и о мерах по реинтеграции освобожденных от оккупации территорий.

Алессандра Роккасальво выразила удовлетворение сотрудничеством ООН и Азербайджана, отметила значимость привлечения инвестиций в достижение ЦУР и проекты по развитию различных секторов, а также подчеркнула готовность организации оказать поддержку в связи с проведением COP29.

Стороны обсудили стоящие на повестке сотрудничества вопросы, в том числе применение механизмов финансирования для устойчивого развития, возвращение на освобожденные от оккупации территории, перспективы увеличения инвестиций в проекты в области энергоэффективности, а также потенциальное партнерство в рамках COP29.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!