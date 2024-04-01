ЗАО «AzerGold» и Общественное Объединение «Региональное развитие» провели экологическую акцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и Общественного Объединения (ОО) «Региональное развитие» (RİİB) вблизи месторождения золота «Човдар» состоялась очередная акция по посадке деревьев.

В акции, организованной в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» под девизом «Забота о природе – наша миссия», приняли участие сотрудники ЗАО «AzerGold», представители RİİB и волонтеры.

В ходе акции на участке площадью 1 га было посажено 1 000 саженцев липы, соответствующих местным условиям, проведен агротехнический уход. Также в рамках мероприятия были осуществлены соответствующие работы по благоустройству территории.

Напомним, что ЗАО «AzerGold», успешно продолжающее свою деятельность в направлении развития горнодобывающей промышленности, которая является одной из важнейших отраслей ненефтегазового сектора страны, вносит последовательный и системный вклад в охрану окружающей среды. На сегодняшний день Акционерное Общество в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, ОО «Региональное развитие», ОО IDEA, а также другими правительственными и неправительственными организациями осуществило посадку более 16 000 деревьев и кустарников в Дашкесанском районе. Кроме того, реализованы многочисленные проекты с целью сохранения редких и исчезающих видов растений, биоразнообразия, а также акции по очистке берегов озер и рек.