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Получайте ещё больше кэшбэка с картами Yelo!

Экономика Материалы 1 апреля 2024 15:28 (UTC +04:00)
Получайте ещё больше кэшбэка с картами Yelo!

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БАКУ /Trend/ - Яркие карты банка Yelo – Yelo Light и Yelo Premium – теперь предлагают новую выгодную функцию! Начиная с сегодняшнего дня, вы можете выбирать до трёх категорий из шести для получения повышенного кэшбэка в зависимости от ваших расходов каждый месяц:

  • Супермаркеты – 5%
  • Магазины одежды – 5%
  • Кафе и рестораны – 5%
  • Магазины электроники – 5%
  • АЗС – 5%
  • Аптеки – 5%

Обновление выбранных категорий доступно с первого числа каждого месяца. В случае отсутствия изменений выбор сохраняется на следующий месяц. Максимальный кэшбэк по трем выбранным категориям составляет до 60 манатов в месяц. Для доступа к новым функциям обновите приложение Yelo по ссылке: http://bit.ly/ylmbltb

Заказать карты Yelo Light и Yelo Premium с бесплатной доставкой вы можете на официальном сайте или через мобильное приложение банка. Владельцы карт Yelo ежемесячно получают до 6% годовых на остаток по карте и до 30% дополнительного кэшбэка в сети партнёров. Получите свою карту бесплатно при минимальном первоначальном взносе. Закажите карту Yelo прямо сейчас и начните зарабатывать на своих тратам: https://bit.ly/3PLcqLM

Вас интересуют карты с кэшбэком? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az


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