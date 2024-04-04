Azercell продолжает делать инновационные решения доступными для своих абонентов

БАКУ /Trend/ - В эпоху стремительного развития технологий мобильный оператор за 2023 год представил ряд новых продуктов и решений, направленных на создание более гибких возможностей и улучшение клиентского опыта для своих абонентов. Для граждан, предпринимателей и сотрудников государственных учреждений была запущена услуга eSIM «Asan İmza», не требующая наличия физической SIM-карты. eSIM «Asan İmza», впервые примененная в сфере телекоммуникаций Азербайджана, сочетает в себе новое поколение SIM-технологии и усиленную мобильную электронную подпись «Asan İmza», которая приравнивается к собственноручной подписи.

Azercell впервые в стране разработал голосового бота на базе искусственного интеллекта, работающего на азербайджанском языке, и предоставил в распоряжение клиентов усовершенствованную услугу «Виртуальный Ассистент».

Для клиентов, желающих приобрести номер Azercell, представлен проект Taksit c возможностью оплаты в рассрочку без процентов.

Абоненты лидирующего мобильного оператора теперь могут воспользоваться обновленной услугой роуминга, охватывающей более 390 сетей в 160 странах мира. Для иностранных граждан и гостей нашей страны предложены специальные тарифы «Турист».

В 2023 году в Телефонный центр Azercell, целью которого является быстрое и качественное обслуживание абонентов, поступило в общей сложности около 3 миллионов звонков. Около 1,5 миллиона обращений было получено через онлайн-платформы, 440 тысяч из которых поступило из социальных сетей. В результате предпринятых инициатив показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного центра Azercell в 2023 году достиг 94,9%.

За отчетный период в бакинских и региональных офисах обслуживания абонентов Azercell, а также Мобильной Абонентской Службой было обслужено в общей сложности более 850 тысяч абонентов.

Мобильный оператор, поддерживающий развитие бизнес-экосистемы в стране, в 2023 году оказал услуги более 40 тысячам юридических лиц. В результате эксклюзивных услуг, предоставляемых Azercell Biznes своим корпоративным абонентам, количество пользователей интернета увеличилось более чем на 26%, а число активных пользователей превысило 600 тысяч.

Azercell Biznes, способствующий развитию сельского хозяйства в стране с применением современных технологий, в 2023 году представил IoT-решение «Система контроля полива» для ирригационных систем. Инновационное решение позволяет автоматизировать процессы управления, увеличить производительность и, что самое главное, эффективно и целенаправленно контролировать использование водных ресурсов.

Лидирующий мобильный оператор запустил инновационное приложение и веб-платформу «Azercell Biznes» с целью поддержки более эффективной организации бизнес-деятельности своих деловых партнеров.

Azercell вошел в тройку лучших компаний страны в сфере кибербезопасности, став вице-чемпионом конкурса «Critical Infrastructure Defense Challenge 2023» (CIDC-2023), организаторами которого выступили Государственная служба специальной связи и информационной безопасности и Служба государственной безопасности Азербайджана.

В 2023 году было установлено стратегическое партнерство с телекоммуникационным гигантом «e& International», которое еще больше укрепит позиции Azercell как ведущего мобильного оператора страны, а также создаст основы для запуска новых услуг и предоставления более широких возможностей подключения для абонентов.

«Azercell Telecom» впервые в Азербайджане начал сотрудничество с компанией Cloudera, ведущим мировым поставщиком в области решений данных. С помощью платформы данных Cloudera лидирующий мобильный оператор обновил архитектуру данных для достижения более высоких целей и ускорил бизнес-процессы в 5 раз.

В 2023 году в очередной раз было подтверждено соответствие лидирующего мобильного оператора международному стандарту ISO 10002:2018 (Управление Качеством / Уровень Удовлетворенности Клиентов / Руководство по Рассмотрению Жалоб на Предприятиях). Также компания «Azercell Telekom» успешно обновила сертификат соответствия стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции». В прошлом году компания Azercell, действующая в соответствии с международными стандартами в сфере обслуживания клиентов, получила сертификат ISO 18295-1:2017 «Соответствие процессов управления контакт-центрами».

В 2023 году Azercell был удостоен одной из самых престижных наград в мире бизнеса и признан «Самой инновационной технологической компанией года» международной бизнес-премией STEVIE.