Общая стоимость электронных закупок в Азербайджане выросла почти вдвое (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года общая стоимость электронных закупок в Азербайджане составила 294,2 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в соцсети X глава Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли.

"Перевод государственных закупок в цифровой формат способствует осуществлению конкурентного и надежного процесса закупок и повышению уровня участия бизнеса в закупочной деятельности. В первые два месяца 2024 года на электронные закупки пришлись 294,2 миллиона манатов от общего объема закупок. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель увеличился на 97,3 процента", - говорится в публикации.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная цель деятельности Госслужбы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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