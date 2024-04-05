Для оценки водных ресурсов Азербайджана подготовлена электронная карта (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Для оценки водных ресурсов Азербайджана подготовлена электронная карта Государственным агентством водных ресурсов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Взгляд на изменение климата из космоса".

Он отметил, что для территорий отдельных административных районов Азербайджана разработаны электронные водные карты, отражающие гидрогеолого-мелиоративное состояние орошаемых земель, и создана информационная служба по единой сети.

"Для оценки водных ресурсов Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана подготовлена электронная карта. На данной карте есть все необходимые детали. За последние два года в стране было установлено 150 современных водомерных приборов, в настоящее время ведутся подготовительные работы для установки еще 40 водомерных приборов. Данные, полученные в результате проведенных измерений, будут интегрированы в информационную систему “Электронное водное хозяйство” в режиме онлайн", - сказал он.

По его словам, с одной стороны, мы становимся свидетелями все более сильных наводнений, особенно летом, а с другой стороны, длительные засухи из-за повышенной температуры продолжают создавать большую нагрузку на наши водные ресурсы.

"Эти события не только ставят под угрозу сельскохозяйственную деятельность, но и напрямую влияют на продовольственную безопасность, развитие различных отраслей экономики, социально-материальное благосостояние населения. Станции космического наблюдения и спутники вносят важный вклад в определение уровня моря, ледяных шапок и постоянно растущего углеродного следа человеческой деятельности в нашей атмосфере, наблюдая за Землей так, как мы не можем", - добавил он.

Отметим, что пятого апреля общественности была представлена новая электронная платформа, которая состоит из пяти разделов на двух языках. Публикуемая здесь информация на основе данных спутника Azersky будет способствовать повышению осведомленности об изменениях климата.

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