Назван срок представления отчета об исполнении госбюджета Азербайджана на 2023 год (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заключение об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2023 год будет представлен примерно к середине мая.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2023 году и дальнейшим целям.

По его словам, Министерство финансов Азербайджана уже представило отчет в Счетную палатую

"Отчет находится на проверке, заключение к отчету будет готово предположительно до середины мая", - сказал он.

Отметим, что направление деятельности Счетной палаты в основном регулируется Законом Азербайджанской Республики "О Счетной палате".

Согласно этому Закону, Палата осуществляет меры внешнего государственного финансового контроля, дает заключение по проектам и исполнению сводного бюджета, в том числе государственного бюджета и бюджетов внебюджетных государственных фондов (учреждений), укрепляет финансовую дисциплину на основе результаты мероприятий внешнего государственного финансового контроля, деятельности по финансовому контролю проводит регулярный анализ в целях планирования, совершенствует осуществление государственного финансового управления и государственного финансового контроля, а также дает рекомендации по эффективному и целевому использованию государственных средств и иного государственного имущества. и сотрудничает с учреждениями и международными организациями, выполняющими соответствующие функции в зарубежных странах, международными организациями высших органов аудита, становится членом организаций.

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