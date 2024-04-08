Счетная палата Азербайджана направила 3,6 млрд манатов на аналитическую деятельность (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В 2023 году Счетная палата Азербайджана направила на аналитическую деятельность 3,623 миллиарда манатов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и дальнейшим целям.

"В 2023 году Счетная палата направила на аналитическую деятельность 3,623 миллиарда манатов. В прошлом году проведено четыре анализа. Сумма выявленных недостатков как аудиторской, так и аналитической деятельностью составила 1,9 миллиарда манатов. Из этой суммы 103 миллиона манатов - ущерб бюджету", - сказал он.

Отметим, что направление деятельности Счетной палаты в основном регулируется Законом Азербайджанской Республики "О Счетной палате".

Согласно данному закону, Палата осуществляет меры внешнего государственного финансового контроля, дает заключение по проектам и исполнению сводного бюджета, в том числе государственного бюджета и бюджетов внебюджетных государственных фондов (учреждений), укрепляет финансовую дисциплину на основе результаты мероприятий внешнего государственного финансового контроля, деятельности по финансовому контролю проводит регулярный анализ в целях планирования, совершенствует осуществление государственного финансового управления и государственного финансового контроля, а также дает рекомендации по эффективному и целевому использованию государственных средств и иного государственного имущества. и сотрудничает с учреждениями и международными организациями, выполняющими соответствующие функции в зарубежных странах, международными организациями высших органов аудита, становится членом организаций.

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