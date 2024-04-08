В ЗАО "Бакинский метрополитен" будет проведен аудит (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В ЗАО "Бакинский метрополитен" будет проведен аудит.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и дальнейшим целям.

"В 2024 году мы планируем провести аудит в Бакинском метрополитене, внебюджетных фондов, государственного долга. В целом, в 2024 году планируется провести 45 аудитов", - сказал он.

Отметим, что направления деятельности Счетной палаты регулируются законом Азербайджанской Республики "О Счетной палате".

Согласно данному закону, Палата осуществляет меры внешнего государственного финансового контроля, дает заключение по проектам и исполнению сводного бюджета, в том числе государственного бюджета и бюджетов внебюджетных государственных фондов (учреждений), укрепляет финансовую дисциплину на основе результатов мероприятий внешнего государственного финансового контроля, деятельности по финансовому контролю, проводит регулярный анализ в целях планирования, совершенствует осуществление государственного финансового управления и государственного финансового контроля, а также дает рекомендации по эффективному и целевому использованию государственных средств и иного государственного имущества, сотрудничает с учреждениями и международными организациями, выполняющими соответствующие функции в зарубежных странах, международными организациями высших органов аудита.

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