Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 123,3 млн манатов в Нахчыване (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ходе шести проверок по Нахчыванской Автономной Республике Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 123,3 миллиона манатов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и дальнейшим целям.

"В ходе шести проверок по Нахчыванской Автономной Республике Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 123,3 миллиона манатов. Из указанных средств 5,6 миллиона манатов были связаны с оплатой труда, 14,7 миллиона манатов - с нетоварными операциями, 8,5 миллиона манатов - с сельскохозяйственными субсидиями и 94,5 миллиона манатов - с другими финансовыми нарушениями", - сказал он.

Отметим, что направления деятельности Счетной палаты регулируются законом Азербайджанской Республики "О Счетной палате".

Согласно данному закону, Палата осуществляет меры внешнего государственного финансового контроля, дает заключение по проектам и исполнению сводного бюджета, в том числе государственного бюджета и бюджетов внебюджетных государственных фондов (учреждений), укрепляет финансовую дисциплину на основе результатов мероприятий внешнего государственного финансового контроля, деятельности по финансовому контролю, проводит регулярный анализ в целях планирования, совершенствует осуществление государственного финансового управления и государственного финансового контроля, а также дает рекомендации по эффективному и целевому использованию государственных средств и иного государственного имущества, сотрудничает с учреждениями и международными организациями, выполняющими соответствующие функции в зарубежных странах, международными организациями высших органов аудита.

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