Средний коридор привлекает внимание европейских партнеров - Токаев

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) привлекает внимание европейских партнеров.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью армянским СМИ.

"Перевозка грузов по ТМТМ в 2023 году увеличилась на 65 процентов - до 2,8 миллиона тонн, в том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции. Наряду с экспортом, отмечается рост и импортного грузопотока. Это, в свою очередь, показывает заинтересованность европейских компаний в Транскаспийском маршруте", - сказал глава государства.

По его словам, в прошлом году железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии в целях налаживания логистического сервиса по принципу "единого окна", унифицирования тарифной политики и обеспечения стабильности перевозок по ТМТМ было создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd.

"В настоящее время ряд европейских стран изъявил желание присоединиться к данному маршруту, а некоторыми эта работа уже проводится. В этой связи существенно возросло значение Южного Кавказа в транспортной системе Евразии", - сказал Президент Токаев.

Отметим, что ТМТМ, более известный как Средний коридор, связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.