Второй день Весенних совещаний МВФ: обсуждаются перспективы мировой экономики и финансовой стабильности

ВАШИНГТОН /Trend/ - Во второй день Весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне проходит серия мероприятий, на которых обсуждаются важнейшие вопросы, влияющие на глобальную экономику, сообщает во вторник Trend с места проведения мероприятия.

Так, в рамках обсуждений по докладу о Перспективах мировой экономики, Пьер-Оливье Гуринша, Петя Коева-Брукс и Дэниел Ли из Исследовательского департамента МВФ расскажут о текущей экономической ситуации.

Кроме того, в ходе презентации Доклада о глобальной финансовой стабильности Тобиас Адриан, Фабио Наталуччи и Джейсон Ву из Департамента денежно-кредитных операций и рынков капитала МВФ рассмотрят актуальные вопросы, касающиеся финансовой стабильности.

На отдельной сессии представители группы стран G24 обсудят вопросы международного экономического сотрудничества и управления в финансовой сфере.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренения бедности, экономического развития.

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