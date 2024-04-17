Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Татарстан обсудили расширение потенциала для продвижения инвестиций, передает в среду Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр Микаил Джаббаров провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Республики Татарстан, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.

Отметим, что стороны обсудили направления развития экономического партнерства Азербайджан-Татарстан, поддержку совместной деятельности в рамках промышленных парков, расширение использования существующих возможностей для поощрения инвестиций и укрепление торговых связей.

Затем состоялось 4-е заседание Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан Российской Федерации.

В ходе заседания было отмечено успешное развитие двусторонних связей Азербайджана и России, в том числе многовекторное расширение прочных дружественных и братских отношений с Татарстаном.

Было подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере играет важную роль в двустороннем партнерстве. Стороны имеют большой потенциал для увеличения товарооборота.

Другим перспективным направлением развития партнерства является сотрудничество по промышленным зонам и налаживание совместного производства. Кроме того, есть большие перспективы в сфере искусства, образования, в том числе в области обмена студентами.

Было отмечено, что в рамках концепций "Умный город" и "Умное село" в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся масштабные восстановительные работы. Все проекты реализуются на основе передовых технологий и стандартов, Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван объявлены зоной "зеленой" энергии и на этих территориях особое внимание уделяется использованию альтернативных источников энергии.

Было подчеркнуто, что стороны рассмотрели приоритеты двустороннего сотрудничества, перспективы развития связей в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, туризма, строительства, промышленности, инноваций, МСБ и гуманитарной деятельности, компаниям из Татарстана было предложено воспользоваться созданным в Азербайджане благоприятным инвестиционным климатом.

По итогам 4-го заседания Совместной межправительственной комиссии сопредседателями был подписан итоговый протокол.

Также отмечается, что в рамках визита делегация Татарстана посетила Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алят" и ознакомилась с проводимыми в СЭЗ работами и созданными условиями. Кроме того, предусмотрено проведение деловых встреч в Агентстве развития экономических зон и Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), а также в Бакинском доме МСБ.

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