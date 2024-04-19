Азербайджан и Турция подписали декларацию о сотрудничестве в области аграрных исследований и разработок (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерении о сотрудничестве в области аграрных исследований и разработок, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, декларация была подписана в рамках 11-го заседания турецко-азербайджанского сельскохозяйственного исполнительного комитета.

Декларацию подписали министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерство сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.

Отмечается, что на заседании стороны обсудили текущее состояние и расширение сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов отметил, что Турецкая Республика является надежным партнером Азербайджана как в области сельского хозяйства, так и во всех сферах.

Он также подчеркнул, что между двумя странами успешно продолжается плодотворное сотрудничество в области аграрных исследований, образования, хлопководства, семеноводства, ветеринарии, аграрного страхования и других сферах.

В целом, на заседании было упомянуто о наличии большого потенциала для расширения взаимодействия между двумя странами в области сельского хозяйства, было сказано о необходимости увеличения торгового оборота сельскохозяйственной и пищевой продукций, в частности, расширения экспорта продукции, производимой Азербайджаном, на рынки Турции и Европы.

Отмечается, что помимо декларации о намерении о сотрудничестве был также подписан протокол заседания.

В документах определены перспективные направления для сотрудничества между двумя странами в аграрной сфере. Стороны договорились о расширении сотрудничества между двумя странами в области аграрного образования, подготовки специалистов, аграрных исследований и разработок, консолидации земель, ветеринарии, поставок средств вакцинации против болезней животных и других областях.

Комментируя подписания документов, Меджнун Мамедов выразил уверенность в том, что подписанные документы послужат сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в области сельского хозяйства, в том числе обмену информацией в области научных исследований, проведению совместных научно-исследовательских работ, применению современных методов исследований, развитию аграрной сферы в целом.

В свою очередь, министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы рассказал о важности реализации всех пунктов Плана действий, установленного между двумя министерствами.

"Диалог с Азербайджаном активно продолжается. Мы придаем большое значение сотрудничеству, которое служит расширению связей в области сельского хозяйства", - добавил турецкий министр, слова которого приводилось в сообщении министерства.

Отметим, что в рамках визита азербайджанская делегация ознакомится с деятельностью научно-исследовательского института сельского хозяйства Восточного Агдамского моря в регионе Адана, современными ирригационными системами, управляемыми с помощью искусственного интеллекта.

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