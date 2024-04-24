Планируется деловой визит делегации из Азербайджана в Башкортостан (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Планируется деловой визит делегации из Азербайджана в Башкортостан.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

Гаджилы отметил, что ненефтяной экспорт Азербайджана в Россию в первом квартале текущего года вырос на 12 процентов.

"Верю, что в рамках достигнутых соглашений в ходе данного форума будет организован деловой визит в Республику Башкортостан", - сказал он.

Гаджилы также добавил, что AZPROMO в своей деятельности уделяет особое внимание субъектам России, проводит совместные деловые мероприятия с различными регионами страны, в том числе агентство регулярно организует экспортные миссии, оказывает поддержку участию местных предпринимателей в выставках, проводимых в России.

Отметим, что 24 апреля в Баку состоялся бизнес-форум "Азербайджан-Башкортостан". В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана и Башкирской выставочной компанией (соглашение подписали Фарид Мамедов и Альбина Кильдигулова), "МТ Group" и компанией НВП "Башинком" (Тарана Аллахавердиева и Линар Миннебаев).

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