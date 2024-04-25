Скоро будет представлена система специальных инвестиционных источников для поддержки проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в видео-сообщении в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана".

"В ближайшее время будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - подчеркнул министр.

По его словам, с 2019 года по сегодняшний день создано более 385 тысяч рабочих мест в частном секторе Азербайджана.

"Сегодня перед нами стоит более амбициозная задача. Вклад в возрождение освобожденных от оккупации территорий - моральный долг каждого из нас. Мы жили с мечтой о сегодняшнем дне. Поэтому важно активное участие наших предпринимателей в этом процессе. Социально-экономическое развитие каждой страны напрямую связано с развитием частного сектора. Существенный рост из года в год экономических показателей, в том числе в сфере предпринимательства, является результатом проделанной работы. Это говорит о том, что мы на верном пути", - добавил он.

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