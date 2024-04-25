2024 год создает возможности для увеличения инициатив в сфере перехода к "зеленой" экономике - Эльнур Алиев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 2024 год создает возможности для дальнейшего увеличения инициатив в сфере перехода к "зеленой" экономике в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана"

"В этом году в Азербайджане пройдет такое престижное международное мероприятие, как COP29. При этом 2024 год был объявлен Президентом страны «Годом солидарности во имя зеленого мира». Предыдущий опыт также показывает, что для успешной реализации такого масштабного мероприятия, как COP, необходимо активное участие всех членов общества, особенно предпринимателей. 2024 год создает возможности для дальнейшего увеличения инициатив в сфере перехода к "зеленой" экономике. Это важно с точки зрения имиджа нашей страны, повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности и ее совершенствования в соответствии с требованиями современной эпохи", - сказал он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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