Центральный банк Азербайджана огласил прогнозы по ВВП на 2024-2025 годы (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост ВВП в текущем году на уровне 3,5-4 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, в следующем году ожидается рост на уровне трех процентов.

"В свою очередь, прогнозируется рост ненефтяного ВВП на уровне 5-6 процентов", - подчеркнул он.

Отметим, что по оценкам Всемирного банка, реальный рост ВВП Азербайджана в 2024 год составит 2,3 процента, Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что темпы роста ВВП Азербайджана составит 1,2 процента в 2024 году, S&P Global Ratings ожидает, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2024 год составит 1,5 процента.

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП на 2024 год на уровне 2,4 процента, на 2025 год – 2,9 процента.

Напомним, что ЦБА первого мая понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 процента до 8,25 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

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