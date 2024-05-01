ЦБ Азербайджана прогнозирует платежный баланс текущих операций в 2024 году на уровне $7 млрд (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Прогнозируемый баланс текущих операций к концу 2024 года составит 7 миллиардов долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"А В 2025 году он составит около 6,5 миллиарда долларов США", - подчеркнул он.

Отметим, что МВФ ожидает, что сальдо счета текущих операций Азербайджана в 2024 году составит 8,5 процента от ВВП, в 2025 году составит 8,1 процента ВВП, ВБ прогнозирует в 2024 году 7,9 процента ВВП, в 2025 - 6,5, а S&P Global Ratings 11,18 процента в 2024 году.

Напомним, что ЦБА первого мая понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 процента до 8,25 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

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