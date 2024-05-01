У "Naxçıvan Bank" нет финансовых проблем - Талех Кязымов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - "Naxçıvan Bank" не имеет финансовых проблем.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

Он напомнил, что данный банк передал часть кредитного портфеля Kapital Bank.

"Данное решение было принято акционерами банка. Даже сейчас акционеры будут обсуждать определенные вопросы и принимать решения. Однако нет проблем в его финансовой устойчивости", - подчеркнул он.

Председатель также утвердил, что Фонд страхования вкладов (ликвидатор банков) не проявляет несправедливого отношения к вкладчикам ликвидированных банков.

"Получено множество обращений от вкладчиков, утверждающих, что их вклады не возвращаются. Однако после проведения расследования мы установили, что ликвидатор действует в соответствии с законодательством, и претензии заявителей необоснованны. За всё время моей работы на посту председателя Центрального Банка я не сталкивался с случаями, когда вкладчику не возвращали его депозит. Процесс ликвидации прежде всего находится под контролем ЦБА", - сказал он.

Кязымов добавил, что ЦБ намерен поощрять размещение депозитов на длительный срок.

"По данным на первое января текущего года, 82-83 процентов сбережений населения размещены в азербайджанских банках сроком на один год. 72-75 процентов вкладчиков размещают депозиты на сумму до 30 тысяч манатов. Для того чтобы стимулировать население к долгосрочным сбережениям, Центральный банк предложил облагать налогом доходы граждан с депозитов (по ставке 10 процентов) и освободить от налога на вклады, размещенные на минимальный срок 18 месяцев", - добавил он.

Напомним, что ЦБА первого мая понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 процента до 8,25 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

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