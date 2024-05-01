ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого мая понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 процента до 8,25 процентов, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

"Данное решение принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевым (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков. Учитывая, что прогноз инфляции изменился в сторону понижения, снижение верхней границы процентного коридора и учетной ставки направлено на смягчение монетарных условий. Сохранение нижнего предела неизменным способствует снижению волатильности межбанковских процентных ставок. При определении этих параметров процентного коридора также учитывалась возможность их влияния на процентные ставки на межбанковском денежном рынке", - говорится в комментарии ЦБА.

В ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки председатель ЦБА Талех Кязымов заявил, что согласно расчетам Центрального Банка Азербайджана (ЦБА), нейтральная учетная процентная ставка находится в диапазоне 6-7 процентов.

"По логике, мы все еще в направлении ужесточения. В настоящее время наша цель - достижение нейтральной учетной процентной ставки. Мы считаем, что уровень нейтральной ставки составляет 7 процентов. В настоящее время учетная ставка составляет 7,25 процента, что указывает на то, что Центральный банк все еще движется в сторону ужесточения. В соответствии с планом на среднесрочную перспективу Центрального банка, при отсутствии резких изменений в отечественной и мировой экономике, регулятор намерен сохранить текущие параметры без изменений.", - отметил Кязымов.

Отметим, что следующее решение Центробанка по параметрам процентного коридора будет обнародовано 21 июня.

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