ЦБ Азербайджана ожидает укрепления номинального эффективного курса маната более чем на 13% (дополнено)

Новость опубликована в 12:12.

БАКУ /Trend/ - К концу текущего года номинальный эффективный курс азербайджанского маната укрепится на 13,1 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"Номинальный эффективный курс маната в первом квартале текущего года укрепился на 2,7 процента. Ожидается, что в концу текущего года номинальный эффективный курс азербайджанского маната укрепится на 13,1 процента", - подчеркнул он.

Отметим. что в апреле 2024 года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 103,7 пункта, что на 0,1 процентных пункта превышает показатель прошлого месяца, на 1,7 пункта – показатель на начало года и 7,2 пункта – показатель аналогичного периода прошлого года

Напомним, что ЦБА первого мая понизил учетную ставку с 7,5 до 7,25 процента. Верхний предел процентного коридора был снижен с 8,5 до 8,25 процента, а нижний сохранен неизменным на уровне 6,25 процента.

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